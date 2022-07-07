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В Университете ADA cостоялось открытие Недели дипломатии

В Университете ADA cостоялось открытие Недели дипломатии 7 июля при совместной организации министерства иностранных дел и Университета ADA состоялось открытие "Недели дипломатии" на тему "Усилия Азербайджана по установлению мира и созиданию на постконфликтном этапе".
Внешняя политика
7 июля 2022 г. 11:14
В Университете ADA cостоялось открытие Недели дипломатии

7 июля при совместной организации министерства иностранных дел и Университета ADA состоялось открытие "Недели дипломатии" на тему "Усилия Азербайджана по установлению мира и созиданию на постконфликтном этапе".

Как сообщает Report, на официальной церемонии открытия с участием волонтеров выступили проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Подчеркнув традиционный характер мероприятия, министр Джейхун Байрамов отметил, что "Неделя дипломатии" проводится уже в третий раз. Основная цель заключается в разработке совместных программ с заинтересованной молодежью и волонтерами, обмене мнениями по самым актуальным вопросам, изучении позиции Азербайджана по протекающим в мире процессам в той или иной сфере.

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Версия на английском языке ФотоDiplomacy Week opens at ADA University
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində Diplomatiya Həftəsinin açılışı olub

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