В Украине азербайджанцы присоединились к акции вместе с евреями

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Киеве азербайджанцы Украины организовали акцию в поддержку проживающих в этой стране евреев.

Как сообщили из Ассамблеи национальностей Украины (АНУ), в Киевском Доме актера состоялся Мемориальный вечер "Шесть миллионов сердец", посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста.

Так, вечер был организован руководителем Ассамблеи национальностей Украины, председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшаном Тагиевым и Еврейским форумом Украины при поддержке Еврейского фонда Украины, Израильского культурного центра и посольства Государства Израиль в Украине.

На вечере, ставшим завершением Всеукраинской акции почтения памяти жертв Холокоста, присутствовали государственные деятели Украины, представители государственных органов власти, главы дипломатических представительств, народные депутаты Украины, религиозные и общественные деятели, журналисты.

Президент Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский, рассказал о трагических страницах судеб евреев и о Всеукраинской акции, организованной в память жертв Холокоста.

Он зачитал обращение участникам вечера от главы Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана.

Ровшан Тагиев в своем выступлении отметил важность сохранения памяти о трагедии всего человечества XX века – Холокосте, и необходимости сохранения межконфессионального и межнационального мира и согласия в Украине.

Он подчеркнул, что, к сожалению, и сегодня, в XXI веке мы наблюдаем усиление и эскалацию межэтнических конфликтов в мире, который так и не вынес урока из трагедии десятков миллионов людей, погибших во время Холокоста.

Р.Тагиев также зажег свечи в память жертв Холокоста.

На Мемориальном вечере от имени своих государств выступили посол США в Украине Джеффри Паэтт и исполняющий функцию посла Польши в Украине Рафаль Вольский.

В продолжении вечера были зажжены шесть символических свечей в память о шести миллионах евреях, погибших в период Второй мировой войны.

В церемонии зажжения свечей приняли участие и выступили заместитель премьер-министра Украины, министр культуры Вячеслав Кириленко, посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски, Нобелевский лауреат и известный ученый Дан Шехтман, посол Германии в Украине доктор Кристоф Вайль, посол Румынии в Украине Корнел Ионеску, председатель Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев, председатель Ассоциации евреев бывших узников гетто и концлагерей Борис Забарко и председатель Ассоциации Праведников народов мира города Киева София Яровая.

На вечере присутствовали временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев, главы дипломатических миссий Болгарии, Македонии, Грузии Литвы, Белорусии, глава представительства ООН в Украине - Нил Вокер.

Завершился Мемориальный вечер музыкальной композицией в исполнении лауреатов Международных и Национальных конкурсов - известного украинского струнного квартета "Кордес" и солистов Национальной оперы Украины.