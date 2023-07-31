В Уганде открыт первый центр на основе концепции Службы ASAN

В Уганде открыт первый центр на основе концепции Службы ASAN.

В Уганде открыт первый центр на основе концепции Службы ASAN.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президента Азербайджана.

В городе Хоима в Уганде состоялась церемония открытия Центра госуслуг, который будет осуществлять деятельность на основе модели Службы ASAN.

В церемонии приняли участие председатель Госагентства Ульви Мехдиев, министр государственной службы Уганды Уилсон Мурули Мукаса и др.

На мероприятии, где развевались флаги Азербайджана и Уганды, прозвучали государственные гимны двух стран.

Министр государственной службы Уганды выразил признательность президенту Азербайджана и Госагентству за поддержку в создании Центра госуслуг в стране. Также было отмечено, что новый центр станет примером для других африканских стран.

У.Мехдиев поздравил угандийскую сторону со знаменательным событием и ознакомился с услугами, которые будут предоставляться в центре. В центре 14 госструктур будут оказывать более 30 услуг.

В рамках мероприятия угандийскому министру была вручена медаль Азербайджанской Республики "За эффективное сотрудничество со Службой ASAN".

Делегацию Госагентства также принял президент этой страны Йовери Кагута Мусевени, прошли встречи в ряде министерств. В ходе встреч обсуждалось углубление отношений между двумя странами, развитие сотрудничества в соответствующих областях.