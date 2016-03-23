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    В Тбилиси проходит заседание Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев ПАСЕ

    На заседании председательствует депутат Милли Меджлиса Сахиба Гафарова

    Тбилиси. 23 марта. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси проходит заседание Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report, на заседании под председательством депутата Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, проводимом в здании парламента Грузии, были обсуждены миграционные процессы в Кавказском регионе, защита прав переселенцев из Западных Балкан, ситуация в Европе в связи с сирийскими беженцами, случаи насилия в отношении мигрантов, гуманитарная ситуация в Секторе Газа и другие вопросы. 

    Были выслушаны доклады о положении беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов. 

    В конце обсуждений было принято решение о включении отчетов по делам миграции и вынужденных переселенцев в повестку сессии ПАСЕ. 

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