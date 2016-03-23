В Тбилиси проходит заседание Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев ПАСЕ

Тбилиси. 23 марта. REPORT.AZ/ В столице Грузии Тбилиси проходит заседание Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, на заседании под председательством депутата Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, проводимом в здании парламента Грузии, были обсуждены миграционные процессы в Кавказском регионе, защита прав переселенцев из Западных Балкан, ситуация в Европе в связи с сирийскими беженцами, случаи насилия в отношении мигрантов, гуманитарная ситуация в Секторе Газа и другие вопросы.

Были выслушаны доклады о положении беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов.

В конце обсуждений было принято решение о включении отчетов по делам миграции и вынужденных переселенцев в повестку сессии ПАСЕ.