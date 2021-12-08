В Тбилиси открылась фотовыставка, посвященная Гейдару Алиеву

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В Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси состоялась церемония открытия выставки “Наследие Гейдара Алиева и отношения с Грузией”.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Грузии, посвящено 18-й годовщине со дня смерти общенационального лидера.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Азербайджана Гасан Гасанов, заместитель министра иностранных дел Грузии Владимир Константиниди, вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, посол Турции в Грузии Фатма Керенли, генеральный директор SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов, известные общественные и политические деятели Грузии, члены азербайджанской общины.

Квартет исполнил классическую музыку Азербайджана и любимые песни Г.Алиева.

Выставка будет открыта для посетителей в течение двух дней.