В Страсбурге начинает работу весенняя сессия ПАСЕ

Баку. 20 апреля. REPORT. AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается сегодня в Страсбурге. Как сообщает Report, основными вопросами, которые обсудят депутаты в ходе сессии станут необходимость соблюдения прав человека и международного права, гуманитарные последствия действий террористической группы под названием "Исламское государство", бюджет и приоритеты Совета Европы на ближайшие два года.

22 апреля будет обсужден пересмотр санкций в отношении российской делегации в ПАСЕ.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс представит сообщение Комитета министров СЕ в рамках бельгийского председательства. Также комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс представит свой ежегодный отчет о деятельности в 2014 году.

В работе сессии примет участие и азербайджанская делегация, возглавляемая председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям ММ Самедом Сеидовым. В состав делегации входят депутаты ММ Севиндж Фаталиева, Ровшан Рзаев, Эльхан Сулейманов, Рафаель Гусейнов, Ганира Пашаева, Айдын Аббасов, Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова и Фазиль Мустафа.

Сессия ПАСЕ завершит работу 24 апреля.