О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В США почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2020 г. 07:25
В США почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из посольства Азербайджанской Республики в США, мероприятие из-за пандемии проводилось при ограниченном участии сотрудников посольства и некоторых членов диаспоры.

В первую очередь участники минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева. Затем посол Элин Сулейманов выступил с речью и рассказал о заслугах общенационального лидера в деле укрепления независимости и государственности Азербайджана, а также благосостояния нашего народа.

Отметив, что в этом году памятные мероприятия совпадают с особым периодом в истории Азербайджана, посол коснулся славной победы Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева против армянской агрессии. Говоря об историческом значении освобождения Шуши, Э.Сулейманов сказал, что Президент Ильхам Алиев осуществил эту мечту великого лидера.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев поблагодарил Пакистан за поддержку
Хикмет Гаджиев поблагодарил Пакистан за поддержку
12 декабря 2020 г. 01:22
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана
11 декабря 2020 г. 20:23
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
11 декабря 2020 г. 12:57
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати
11 декабря 2020 г. 01:35
Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан
Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан
10 декабря 2020 г. 22:22
Первые леди Азербайджана и Турции провели встречу
Первые леди Азербайджана и Турции провели встречу
10 декабря 2020 г. 22:20
Азербайджанцы смогут пробыть в Турции с удостоверением личности 90 дней
Азербайджанцы смогут пробыть в Турции с удостоверением личности 90 дней
10 декабря 2020 г. 21:14
Дан обед в честь Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган
Дан обед в честь Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган
10 декабря 2020 г. 20:57
Паспортный режим между Азербайджаном и Турцией упраздняется
ФотоПаспортный режим между Азербайджаном и Турцией упраздняется
10 декабря 2020 г. 20:46
Подписаны азербайджано-турецкие документы
Подписаны азербайджано-турецкие документы
10 декабря 2020 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi