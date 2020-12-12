В США почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report из посольства Азербайджанской Республики в США, мероприятие из-за пандемии проводилось при ограниченном участии сотрудников посольства и некоторых членов диаспоры.

В первую очередь участники минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева. Затем посол Элин Сулейманов выступил с речью и рассказал о заслугах общенационального лидера в деле укрепления независимости и государственности Азербайджана, а также благосостояния нашего народа.

Отметив, что в этом году памятные мероприятия совпадают с особым периодом в истории Азербайджана, посол коснулся славной победы Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева против армянской агрессии. Говоря об историческом значении освобождения Шуши, Э.Сулейманов сказал, что Президент Ильхам Алиев осуществил эту мечту великого лидера.