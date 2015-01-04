В Швейцарии разминировали мосты и туннели

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Швейцарские военные закончили разминирование мостов, туннелей и автодорог, на которых еще во времена "холодной войны" была заложена взрывчатка. Об этом сообщает RTS со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

Обезвреживание взрывчатки, начавшееся в 1991 году в связи с изменением оборонной стратегии Швейцарии, было закончено в декабре 2014 года. Транспортная инфраструктура была заминирована в 1970-х годах с целью предотвращения продвижения противника в случае его вторжения в Швейцарию.

Как пояснили в министерстве обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии, стратегия минирования стратегических объектов была признана устаревшей. При этом отказ от минирования был также обусловлен соображениями экономии. Длительный срок, понадобившийся на обезвреживание взрывных устройств, в ведомстве объяснили сложностью задачи и нехваткой специалистов, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Как заявил ранее в интервью газете Basler Zeitung бывший начальник управления оборонных объектов швейцарской армии Герхард Висс, среди заминированных объектов были Сен-Готардский, Симплонский и Лёчбергский туннели. В 2001 году в Сен-Готардском туннеле вспыхнул пожар, унесший жизни 11 человек, при этом эпицентр возгорания находился недалеко от места закладки взрывчатки. Взрыва удалось избежать лишь благодаря предпринятым мерам безопасности.