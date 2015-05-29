Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В штаб-квартире НАТО организована фотовыставка "Азербайджан и Европа: конкуренты в спорте, партнеры для мира".

Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством Азербайджана в НАТО при поддержке Европейского азербайджанского общества (TEAS) и посвящено 21-летнему партнерству Азербайджана и НАТО и первым Европейским играм "Баку-2015".

На фотовыставке представлены фотографии, демонстрирующие различные аспекты партнерства Азербайджан-НАТО, в том числе политический диалог, вклад в операции гражданского чрезвычайного планирования, общественной дипломатии и сотрудничества в области обороны.

В фотоконкурсе, организованном TEAS в связи с первыми Европейскими играми, которые пройдут в Баку 12-28 июня, приняли участие 50 фотографов из 10 стран. Избранные 65 фотографий выставлены в престижных галереях Европы.