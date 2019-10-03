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В рамках Тюркского совета cоздадут совместный Инвестиционный фонд

В рамках Тюркского совета cоздадут совместный Инвестиционный фонд
© Report / Elchin Murad

В рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) будет создан совместный Инвестиционный фонд.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального секретаря Тюркского совета Гисмет Гозалов заявил на организованном  Центром анализа международных отношений конференции, посвященной 10-летию подписания Нахчыванского соглашения.

"Экономическое сотрудничество является важным элементом нашей организации. В этом направлении плодотворными являются совместные шаги Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана. Мы также ведем большую работу по созданию совместного Инвестиционного фонда",- сказал он.

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