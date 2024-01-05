В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана

В прошлом году 1 438 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии.

В прошлом году 1 438 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Федеральном ведомстве Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Было отмечено, что в прошлом году было рассмотрено в общей сложности 1 222 обращения граждан Азербайджана. Только 53 из них были признаны беженцами и получили вид на жительство в Германии. Решение о депортации было отменено для 6 человек, а 10 получили вид на жительство на основании права на воссоединение семей.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году на заявления 667 граждан Азербайджана о получении статуса беженцев был дан отрицательный ответ.

Некоторые из них жили в Германии незаконно, несмотря на предупреждение. Дела этих лиц направлены в местные административные суды.

В целом, по данным BAMF, в 2023 году в Германию прибыли и подали заявление о предоставлении убежища 325 801 человек, что на 60,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.