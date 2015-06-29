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    В посольстве России в Азербайджане открывается книга соболезнований в связи с кончиной Примакова

    Церемония прощания с Е. Примаковым проходит в эти часы в Колонном зале Дома союзов в Москве

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В посольстве России в Азербайджане открывается книга соболезнований в связи с кончиной государственного деятеля, бывшего премьер-министра России Евгения Примакова. Как сообщили Report в посольстве России в Азербайджане, запись в книге соболезнований можно сделать 29 июня с 15:00 до 17:00 и 30 июня с 11:00 до 13:00. 

    Евгений Примаков скончался 26 июня в Москве на 86-м году жизни.  

    Церемония прощания с Е. Примаковым  проходит в эти часы  в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы, после чего он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. 

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