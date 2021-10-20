В Перу отметили День независимости Азербайджана

В дипломатическом представительстве Азербайджана в Перу было организовано мероприятие по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана.

В дипломатическом представительстве Азербайджана в Перу было организовано мероприятие по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В начале, минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны.

В мероприятии, где приняли участие члены дипломатического корпуса, аккредитованные в Перу, конгрессмены, представители МИД, мэрии Лимы и местных СМИ, были освещены успехи нашей страны за последние десятилетия.

Гости ознакомились произведениями известных азербайджанских композиторов-классиков, видеороликами, посвященные истории и культуре нашей страны, а также образцами азербайджанской национальной кухни.

В то же время, в честь 30-летия восстановления нашей независимости, здание муниципалитета Мирафлорес, главного исторического района столицы Лимы, было освещено цветами государственного флага Азербайджана.