В ПАСЕ будет создан новый подкомитет по "замороженным конфликтам"

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Будет создан новый подкомитет ПАСЕ по "замороженным конфликтам" в странах Совета Европы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, новый подкомитет, созданный в рамках существующего Мониторингового комитета ПАСЕ, будет иметь дело с конфликтами, активная вооруженная фаза которых подошла к концу, однако мирное соглашение так и не было достигнуто.

"Этот подкомитет не является механизмом по разрешению конфликтов, однако будет использовать парламентскую дипломатию, чтобы поддержать существующие механизмы разрешения этих конфликтов", - отметили в пресс-службе ПАСЕ.

Ожидается, что подкомитет займется конфликтами в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии, Северном Кипре, Приднестровье, а также конфликтом в Украине.