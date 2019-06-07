​В парламенте Франции проводится мероприятие в связи с Азербайджаном

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В Национальной Ассамблее Франции приступил к работе семинар под названием "Права женщин, пример Азербайджана на стыке Востока и Запада".

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие проводится в Национальной Ассамблее Франции при организации группы дружбы Франция-Азербайджан по случаю 100-летия предоставления женщинам в Азербайджане права участия в голосовании.

В семинаре принимают участие президент делегации в Национальной Ассамблее Франции по правам женщин и равных возможностей для женщин и мужчин, депутат Мари-Пьер Риксен (Marie-Pierre Rixain), руководитель группы дружбы Франция-Азербайджан Пьер Ален Рафан (Pierre Alain Raphan), посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, официальные представители государства и правительства Франции, члены парламента, деятели культуры, искусства и СМИ.

На мероприятии французские и азербайджанские эксперты выступят с докладами на тему значимости прав женщин в развитии общества, исторических успехов женщин, достигнутых до этого дня. Азербайджанские профессора-историки, специалисты расскажут об истории предоставления азербайджанским женщинам права голосования, поделятся успешным опытом страны в данной сфере.