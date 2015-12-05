В Париже состоялись обсуждения о расширении сотрудничества между IDEA и REC

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, принимающая участие в 21-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР21), встретилась с исполнительным директором Регионального центра по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы (REC) Мартой Жигети Бониферт.

На встрече было рассмотрено сотрудничество между IDEA и REC и проведены обсуждения по реализации в дальнейшем совместных проектов.

Обе организации считают просвещение общественности об угрозах окружающей среде приоритетной сферой. В этом плане IDEA и REC составляют для азербайджанских школьников мультимедийный учебник под названием «Зеленый пакет». В следующем году этот учебник планируется представить широкой общественности.

Лейла Алиева подробно проинформировала собеседницу о деятельности Общественного объединения IDEA и достигнутых успехах. Было отмечено, что расположенные в Баку и Гяндже современные ресурсные центры IDEA служат углублению знаний молодежи в области окружающей среды. Так, в этих центрах для лиц различных возрастных групп на еженедельной и ежемесячной основе организуются бесплатные лекции, тренинги, «круглые столы», лаборатории, презентации и семинары. Кроме того, Общественное объединение IDEA принимает непосредственное участие в издании учебников и книг на азербайджанском языке.

Госпожа Бониферт выразила удовлетворение сотрудничеством с IDEA и высказала заинтересованность в продолжении совместных усилий. Она также особо отметила, что возглавляемая ею организация высоко оценивает деятельность IDEA.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях в области образования, общественного просвещения, биоразнообразия, обмена информацией и опытом, выпуска в будущем совместных изданий, проведения региональных и международных мероприятий.