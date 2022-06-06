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В Пакистане открылся Центр азербайджанского языка и культуры

В Пакистане открылся Центр азербайджанского языка и культуры В одном из самых престижных университетов Пакистана - Университете современных языков по инициативе и при организационной поддержке Азербайджанского университета языков (АГУ), а также посольства нашей страны в Пакистане состоялось открытие Центра азербайд
Внешняя политика
6 июня 2022 г. 19:29
В Пакистане открылся Центр азербайджанского языка и культуры

В одном из самых престижных университетов Пакистана - Университете современных языков по инициативе и при организационной поддержке Азербайджанского университета языков, а также посольства нашей страны в Пакистане состоялось открытие Центра азербайджанского языка и культуры.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

Проректор Университета современных языков Пакистана (NUML) Зубаир Игбал отметил, что деятельность Культурного центра Пакистана в Азербайджанском университете языков и Центра азербайджанского языка и культуры в NUML сыграет особую роль в дальнейшем укреплении связей между странами.

Проректор по науке и инновациям Азербайджанского университета языков, профессор Новруз Мамедов подчеркнул важность создания совместной комиссии для исследования одних и тех же слов, существующих в азербайджанском языке и на языке урду.

Поздравив руководство обоих университетов с началом деятельности Центра азербайджанского языка и культуры, посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов отметил, что данный центр будет играть важную роль в дальнейшем углублении отношений между нашими странами в научной, культурной и гуманитарной сферах.

После мероприятия была перерезана символическая красная лента, символизирующая открытие Центра азербайджанского языка и культуры.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Language and Culture Center opened in Pakistan 
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanda Azərbaycan Dili və Mədəniyyət Mərkəzi açılıb

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