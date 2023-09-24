В Общине Западного Азербайджана раскритиковали предвзятый отчет Human Rights Watch

В Общине Западного Азербайджана раскритиковали предвзятый отчет Human Rights Watch.

В Общине Западного Азербайджана раскритиковали предвзятый отчет Human Rights Watch.

Как передает Report , община выступила с соответствующим заявлением.

"Организация Human Rights Watch, действующая в Соединенных Штатах Америки, опубликовала отчет под названием "Азербайджан: Обеспечьте права мирного населения в Нагорном Карабахе". На первый взгляд может показаться нормальным, что организации, которые, как утверждается, занимаются правами человека, публикуют отчеты по этой теме. Грубые ошибки и преувеличения в рассматриваемом отчете можно было бы объяснить чувствительностью к правам человека организаций такого рода. Однако откровенно предвзятый и дискриминационный подход Human Rights Watch полностью ставит под сомнение всю ее деятельность", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что упомянутая организация ни разу не обозначила позиции по поводу насильственного изгнания азербайджанцев из Армении.

"Обращения, которые мы неоднократно, в последний раз 12 августа 2023 года, направляли в организацию с просьбой выразить отношение в связи с нарушением Арменией наших прав и поддержать наше право на возвращение, остались без ответа.

В своем отчете Human Rights Watch, с одной стороны, требует от Азербайджанской Республики создать условия для выезда из страны армян, желающих покинуть Карабах, а с другой стороны, сразу же напоминает об их праве на возвращение. В таком случае, мы хотели бы спросить Human Rights Watch, почему они ни разу за 30 лет не напомнили о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении?

Эта очевидная предвзятость и дискриминация доказывают, что Human Rights Watch не имеет ничего общего с правами человека, и эта организация - дешевый политический инструмент в руках определенных кругов.

Мы требуем от организации Human Rights Watch прекратить дискриминацию азербайджанцев на этнической и религиозной почве, не препятствовать реинтеграции в Карабахском регионе Азербайджана и поддержать безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родину", - говорится в заявлении.