В Москве обсудили Конвенцию о правовом статусе Каспия

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 8-10 сентября в Москве состоялось 41-ое заседание Специальной рабочей группы (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщает Report, в переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики во главе с Х.А.Халафовым, Исламской Республики Иран во главе с И.Рахимпуром, Республики Казахстан во главе с З.А.Аманжоловой, а также возглавляемая И.Б.Братчиковым делегация Российской Федерации и М.Г.Атаджановым делегация Туркменистана.

Председательствовал на заседании специальный представитель президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы России со странами СНГ, посол по особым поручениям И.Б.Братчиков.

При обсуждении проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря основное внимание было сосредоточено на методике установления исходных линий, выработке режима мореплавания и проведения морских научных исследований на Каспии. Достигнутый прогресс зафиксирован в тексте проекта Конвенции. Обмен экспертными мнениями продолжится на следующих заседаниях СРГ.

Делегации положительно оценили итоги 41-го заседания СРГ и выразили признательность Российской Федерации за высокий уровень его организации.

Следующее заседание Специальной рабочей группы состоится в Республике Казахстан. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.