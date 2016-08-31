В Москве пройдут межмидовские консультации стран СНГ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 2 сентября в Москве пройдут межмидовские консультации в рамках СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, представители внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы взаимодействия делегаций своих стран в ООН и обозначат приоритеты государств – участников СНГ в ходе предстоящей в Нью-Йорке 71-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках обсуждения гуманитарной проблематики на консультациях будут подведены итоги Всемирного гуманитарного саммита и рассмотрены вопросы миграции в контексте состоявшихся Саммита ООН по вопросам беженцев и мигрантов и Саммита по глобальному кризису беженцев.

Особое внимание планируется также уделить выборам в органы ООН.