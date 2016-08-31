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    В Москве пройдут межмидовские консультации стран СНГ

    Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ рассмотрят вопросы взаимодействия в ООН

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 2 сентября в Москве пройдут межмидовские консультации в рамках СНГ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, представители внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы взаимодействия делегаций своих стран в ООН и обозначат приоритеты государств – участников СНГ в ходе предстоящей в Нью-Йорке 71-й сессии Генассамблеи ООН.

    В рамках обсуждения гуманитарной проблематики на консультациях будут подведены итоги Всемирного гуманитарного саммита и рассмотрены вопросы миграции в контексте состоявшихся Саммита ООН по вопросам беженцев и мигрантов и Саммита по глобальному кризису беженцев.

    Особое внимание планируется также уделить выборам в органы ООН.

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