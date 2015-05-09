Азербайджанские военнослужащие прошли торжественным маршем на параде Победы в Москве - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана под руководством майора Мехти Миралам оглу Махмудова прошли торжественным маршем на параде в Москве, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report, присутствовавшие на параде президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поприветствовали азербайджанских военнослужащих.

Помимо азербайджанских военнослужащих, на параде принимают участие представители Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Монголии, Таджикистана, Сербии, Китая и Армении.

Первая новость опубликована в 12:54

В Москве начался военный парад по случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report, на мероприятии принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На параде на Красной площади участвуют около 16 тыс. военнослужащих, в том числе и представители Вооруженных сил Азербайджана.

На торжествах по случаю 60-летия победы их насчитывалось 11 135, а в 2014 году - 11 тыс. человек.

На параде было продемонстрировано около 200 единиц военной техники (в 2010 году - 161 ед.).

Военно-воздушные силы России на параде представили 150 боевых самолетов и вертолетов.

На мероприятии принимают участие главы и руководители правительств более 30-ти государств, 2300 ветеранов Великой Отечественной войны.