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    Азербайджанские военнослужащие прошли торжественным маршем на параде Победы в Москве - ОБНОВЛЕНО

    На мероприятии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана под руководством майора Мехти Миралам оглу Махмудова прошли торжественным маршем на параде в Москве, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Как сообщает Report, присутствовавшие на параде президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поприветствовали азербайджанских военнослужащих.

    Помимо азербайджанских военнослужащих, на параде принимают участие представители Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Монголии, Таджикистана, Сербии, Китая и Армении.  

    Первая новость опубликована в 12:54

    В Москве начался военный парад по случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Как сообщает Report, на мероприятии принимает участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    На параде на Красной площади участвуют около 16 тыс. военнослужащих, в том числе и представители Вооруженных сил Азербайджана.

    На торжествах по случаю 60-летия победы их насчитывалось 11 135, а в 2014 году - 11 тыс. человек.

    На параде было продемонстрировано около 200 единиц военной техники (в 2010 году - 161 ед.).

    Военно-воздушные силы России на параде представили 150 боевых самолетов и вертолетов.

    На мероприятии принимают участие главы и руководители правительств более 30-ти государств, 2300 ветеранов Великой Отечественной войны.

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