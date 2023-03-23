О нас

В МИД России призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры

В МИД России призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры Министерство иностранных дел России призвало возобновить переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
23 марта 2023 г. 14:49
В МИД России призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры

Министерство иностранных дел России призвало возобновить переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что альтернативы мирному процессу не существует, и призвала Баку и Ереван к переговорам "по всем трекам", в том числе по разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границ и т.д.

Комментируя вопрос о развитии регионального сотрудничества, Захарова отметила, что Москва придает важное значение формату Россия - Азербайджан - Иран. По ее словам, этот формат уже зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки по взаимодействию и реализации совместных проектов в сфере экономики, транспорта, энергетики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Ermənistan və Azərbaycanı danışıqları bərpa etməyə çağırırıq"
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry calls on Armenia and Azerbaijan to resume talks

Другие новости из категории

МИД Азербайджана поздравил Пакистан
МИД Азербайджана поздравил Пакистан
23 марта 2023 г. 13:56
Посол: Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на международной арене
ФотоПосол: Пакистан и Азербайджан продолжат поддерживать друг друга на международной арене
23 марта 2023 г. 11:00
Помощник министра торговли США посетит Азербайджан
ФотоПомощник министра торговли США посетит Азербайджан
23 марта 2023 г. 08:30
Мухтар Бабаев встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН
Мухтар Бабаев встретился с президентом Генеральной Ассамблеи ООН
23 марта 2023 г. 01:47
В Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием Марш свободы и справедливости
ВидеоВ Брюсселе пройдет митинг тюрков Южного Азербайджана под названием "Марш свободы и справедливости"
22 марта 2023 г. 21:42
Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю
Посольство Азербайджана в Израиле откроется через неделю
22 марта 2023 г. 20:43
Сотрудник КГБ СССР: Гейдар Алиев обладал талантом располагать к себе людей
Сотрудник КГБ СССР: Гейдар Алиев обладал талантом располагать к себе людей
22 марта 2023 г. 13:00
В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане
В рамках Водной конференции ООН обсудят развитие этого сектора в Азербайджане
22 марта 2023 г. 10:16
Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана
Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана
22 марта 2023 г. 00:21
Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ
Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ
21 марта 2023 г. 22:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi