В МИД России призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры

Министерство иностранных дел России призвало возобновить переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Министерство иностранных дел России призвало возобновить переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что альтернативы мирному процессу не существует, и призвала Баку и Ереван к переговорам "по всем трекам", в том числе по разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границ и т.д.

Комментируя вопрос о развитии регионального сотрудничества, Захарова отметила, что Москва придает важное значение формату Россия - Азербайджан - Иран. По ее словам, этот формат уже зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки по взаимодействию и реализации совместных проектов в сфере экономики, транспорта, энергетики.