В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Беларусью

12 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

12 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как сообщили Report в МИД, в мероприятии приняли участие руководящий состав министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Беларусью и Азербайджаном, руководитель Общества дружбы Беларусь-Азербайджан и другие гости.