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В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Беларусью

В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Беларусью 12 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.
Внешняя политика
12 июня 2023 г. 20:15
В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипломатических отношений с Беларусью

12 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось мероприятие и выставка по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как сообщили Report в МИД, в мероприятии приняли участие руководящий состав министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям между Беларусью и Азербайджаном, руководитель Общества дружбы Беларусь-Азербайджан и другие гости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN-də Belarusla diplomatik əlaqələrin 30 illiyi qeyd edilib - YENİLƏNİB

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