V международный гуманитарный форум состоится в Баку 29 сентября

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия ведут подготовку к V международному гуманитарному форуму. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД России.

V международный гуманитарный форум состоится 29 сентября в Баку.

Бакинский международный гуманитарный форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего человечества.

Инициаторами проведения форума в 2010 году явились президент Азербайджана Ильхам Алиев и его коллега экс-президент России Дмитрий Медведев.