В Мексике и Перу организована информационная акция "Справедливость к Ходжалы!"

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой продолжается информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой продолжается информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, с целью привлечения внимания местной общественности к геноциду, учиненному против нашего народа, 24 февраля в столицах Мексики и Перу Мехико и Лиме размещены плакаты с лозунгами "Справедливость к Ходжалы!".

Hа плакатах приведена краткая информация о беспощадном акте геноцида, учиненном в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы.

Жители этих городов смогут получить подробную информацию о геноциде в течение недели, посетив официальный сайт кампании "Справедливость к Ходжалы!" через QR-код на доске.