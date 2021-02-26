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В Мексике и Перу организована информационная акция "Справедливость к Ходжалы!"

В Мексике и Перу организована информационная акция "Справедливость к Ходжалы!" При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой продолжается информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида
Внешняя политика
26 февраля 2021 г. 08:35
В Мексике и Перу организована информационная акция Справедливость к Ходжалы!

При поддержке Госкомитета по работе с диаспорой продолжается информационная акция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, с целью привлечения внимания местной общественности к геноциду, учиненному против нашего народа, 24 февраля в столицах Мексики и Перу Мехико и Лиме размещены плакаты с лозунгами "Справедливость к Ходжалы!".

Hа плакатах приведена краткая информация о беспощадном акте геноцида, учиненном в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы.

Жители этих городов смогут получить подробную информацию о геноциде в течение недели, посетив официальный сайт кампании "Справедливость к Ходжалы!" через QR-код на доске.

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Версия на английском языке ФотоMexico and Peru join 'Justice for Khojaly!' information campaign
Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika və Peru paytaxtlarında “Xocalıya ədalət” çağırışı

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