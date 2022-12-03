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Мексиканская газета: Азербайджан предлагает Армении путь выхода из кризиса

Мексиканская газета: Азербайджан предлагает Армении путь выхода из кризиса В одной из самых читаемых СМИ Мексики, газете El Universal, опубликована статья, составленная на основе мнений, высказанных помощником Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчином Амирбековым на пресс-конференции с представителями местных С
Внешняя политика
3 декабря 2022 г. 11:10
Мексиканская газета: Азербайджан предлагает Армении путь выхода из кризиса
Эльчин Амирбеков

В одной из самых читаемых СМИ Мексики - газете El Universal, опубликован материал с пресс-конференции Эльчина Амирбекова, помощника первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, для мексиканских журналистов во время его визита в эту страну.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье со ссылкой на Э.Амирбекова подчеркивается важность поддержки Мексикой, выделяющейся на международных форумах приверженностью принципам суверенитета и территориальной целостности государств, установление мира в регионе, а также усилий, направленных на достижение мира.

В статье также говорится, что азербайджанское правительство предложило Армении стратегию, которая может вывести эту страну из экономического кризиса, принести ей дивиденды от торговых, энергетических и транспортных коммуникаций с Европой. Для этого Армения должна выполнить взятые на себя обязательства, премьер-министр Армении Н.Пашинян должен продемонстрировать искренность в этом процессе и не создавать препятствий для открытия транспортных связей между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной частью Азербайджана.

Также со ссылкой на слова Э.Амирбекова отмечается, что Франция, демонстрирующая предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, большее не может играть посредническую роль в процессе установления мира между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Meksika mətbuatında Elçin Əmirbəyovun regionda sülh prosesi ilə bağlı müsahibəsi dərc olunub

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