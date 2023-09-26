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В Лондоне обсудили ситуацию на Южном Кавказе

В Лондоне обсудили ситуацию на Южном Кавказе 25 сентября в Лондоне прошел круглый стол на тему “Азербайджан на Южном Кавказе: динамика региональной экономики и безопасности”, организованный совместно с Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Королевским объединенным институтом оборонных исс
Внешняя политика
26 сентября 2023 г. 12:02
В Лондоне обсудили ситуацию на Южном Кавказе

25 сентября в Лондоне прошел круглый стол на тему “Азербайджан на Южном Кавказе: динамика региональной экономики и безопасности”, организованный совместно с Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI) при поддержке посольства Азербайджана в Великобритании.

Как сообщает Report, с азербайджанской стороны на мероприятии приняли участие председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, генеральный директор ЗАО “Бакинский международный торговый порт” Талех Зиядов и старший научный сотрудник ЦАМО Шахмар Гаджиев.

В ходе круглого стола проводились дискуссии на темы “Изменение международной политики на Южном Кавказе”, а также “Энергетическая политика и Средний коридор”.

В ходе обсуждения было отмечено, что прогресс, достигнутый на переговорах между Азербайджаном и Арменией, увеличивает шансы на стабилизацию ситуации в регионе Южного Кавказа, несмотря на то, что некоторые важные вопросы остаются нерешенными. Также, в ходе мероприятия было отмечено о значительном потенциале Южного Кавказа в качестве международного транзитного и торгового маршрута.

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Версия на английском языке ФотоSituation in South Caucasus disscussed in London
Версия на азербайджанском языке ФотоCənubi Qafqazdakı vəziyyət Londonda müzakirə edilib

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