В Лондоне обсудили ситуацию на Южном Кавказе

25 сентября в Лондоне прошел круглый стол на тему “Азербайджан на Южном Кавказе: динамика региональной экономики и безопасности”, организованный совместно с Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Королевским объединенным институтом оборонных исс

25 сентября в Лондоне прошел круглый стол на тему “Азербайджан на Южном Кавказе: динамика региональной экономики и безопасности”, организованный совместно с Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI) при поддержке посольства Азербайджана в Великобритании.

Как сообщает Report, с азербайджанской стороны на мероприятии приняли участие председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, генеральный директор ЗАО “Бакинский международный торговый порт” Талех Зиядов и старший научный сотрудник ЦАМО Шахмар Гаджиев.

В ходе круглого стола проводились дискуссии на темы “Изменение международной политики на Южном Кавказе”, а также “Энергетическая политика и Средний коридор”.

В ходе обсуждения было отмечено, что прогресс, достигнутый на переговорах между Азербайджаном и Арменией, увеличивает шансы на стабилизацию ситуации в регионе Южного Кавказа, несмотря на то, что некоторые важные вопросы остаются нерешенными. Также, в ходе мероприятия было отмечено о значительном потенциале Южного Кавказа в качестве международного транзитного и торгового маршрута.