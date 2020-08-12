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США высоко оценивают сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности 

США высоко оценивают сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности  В Вашингтоне Каспийской Политический Центр (КПЦ) обсудил последствия COVID-19 для политики безопасности и регионального сотрудничества.
Внешняя политика
12 августа 2020 г. 17:36
США высоко оценивают сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности 

В Вашингтоне Каспийский политический центр (КПЦ) обсудил последствия COVID-19 для политики безопасности и регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, центр для обсуждения текущих вызовов безопасности в Каспийском регионе собрал высокопоставленных чиновников из Министерств обороны и Государственного департамента США, таможенного и пограничного контроля США, а также ведущих экспертов политики безопасности из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор КПЦ Эфган Нифти, открывая мероприятие приветственными словами, отметил: “Расширение регионального сотрудничества между восточным и западным побережьями Каспия является многообещающей тенденцией для региона и США”.

Заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии в Министерстве обороны США Лаура Купер в свою очередь также подчеркнула важность сотрудничества в данном регионе.

“Наше сотрудничество в Каспийском регионе поддерживает несколько ключевых целей национальной стратегии обороны: укрепление партнерских отношений для долгосрочного продвижения интересов США, защита страны от террористических атак и предотвращение распространения оружия массового уничтожения”, - отметила она.

“Мы прекрасно осознаем опасное соседство, в котором находится Азербайджан, и потенциальные трансграничные угрозы, с которыми он сталкивается, находясь между Ираном на юге и Россией на севере, а также на перекрестке Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии”, - добавила Л.Купер.

По словам директора отдела по вопросам политики в Центральной Азии Министерства обороны США Кларка Адамса, "США рассматривают этот регион как важнейший компонент нашего логистического доступа в Афганистан, и стремятся продолжать наращивать потенциал по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности границ со странами Центральной Азии".

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил большой потенциал для сотрудничества в этом контексте.   

“В контексте стратегии Соединенных Штатов и Европейского Союза в Центральной Азии мы действительно верим, что есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. Поэтому мы предлагаем провести форум Центральной Азии, США и Азербайджана”, - добавил он.

Говоря о вопросе безопасности в странах региона, посол Генри С. Эншер подчеркнул: “Мы отдаем очень сильное предпочтение защите суверенитета, поддержке независимости и независимого принятия решений государствами в регионе”, - сказал он.

Заинтересованность Узбекистана в расширении сотрудничества в сфере транспорта отметил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Акрамжон Неъматов.

"Использование странами Центральной Азии транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволит диверсифицировать транспортные направления и выйти на новые рынки. Для Южного Кавказа, в свою очередь, территория Центральной Азии может стать воротами в Китай и Южную Азию. В будущем строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан может стать важным звеном международного транспортного коридора Восток-Запад”, - сказал он.

В свою очередь посол Азербайджана в США  Элин Сулейманов также отметил большой вклад Движения неприсоединения в вопросах региональной и глобальной безопасности: “Движение неприсоединения связано не только с идеологией и политикой, но и с практическими последствиями совместной работы в многосторонних институтах”.

Спикеры также отметили, что включение Афганистана в региональные обсуждения имеет особенное значение для обеспечения стабильности и процветания Каспийского региона. Они подчеркнули, что Афганистан остается важной частью Центральной Азии с точки зрения экономики, культуры и безопасности.

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