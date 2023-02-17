В Киеве состоялся круглый стол, посвященный азербайджано-украинским отношениям

В Киеве в информационном агенстве «GuildHall» состоялся круглый стол с участием экспертов, аналитиков, журналистов и общественных деятелей на тему «Украина — Азербайджан: стратегическое партнёрство в условиях вызовов глобальному мировому порядку».

В Киеве в информационном агентстве GuildHall состоялся круглый стол с участием экспертов, аналитиков, журналистов и общественных деятелей на тему "Украина - Азербайджан: стратегическое партнерство в условиях вызовов глобальному мировому порядку".

Как передает Report, в рамках круглого стола его участники проанализировали развитие сотрудничества двух стран с момента восстановления государственной независимости в 1991 году.

Глава Центра политических исследований "Доктрина", политолог Ярослав Божко отметил, что в 2022 году произошло начало обновления украинской внешней политики. "Перед Украиной стоит задача интенсификации диалога с Азербайджаном, поскольку прошлый год показал насколько востребованными являются все каналы сотрудничества. Но даже на европейском уровне есть хорошие примеры, которые могут доказать перспективу именно политического диалога между Украиной и Азербайджаном", - отметил Ярослав Божко.

Эксперт в сфере энергетики, экс-директор по коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", глава наблюдательного совета ЧАО "Запорижабразив" Максим Билявский поблагодарил коллег из Азербайджана за их вклад в поддержку энергетики Украины, в частности, отметив вклад компании SOCAR. Спикер отметил, что наиболее успешным примером сотрудничества в сфере энергетики является открытие в 2009 году в Украине представительства компании SOCAR. Сегодня сеть развивается, но 60 АЗК - недостаточное количество на фоне около 7000 АЗК в стране. По словам Максима Билявского, очень перспективными направлениями сотрудничества является создание восточноевропейского газового хаба на территории Украины, общие проекты в сфере альтернативной энергетики, новый нефтетранспортный коридор с сооружением трубопровода "Броды-Адамово-Застава", привлечение Азербайджана к общему управлению нефтеперерабатывающими заводами в Украине, работа над модернизацией ТЭС и другие.

Руководитель Южнокавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак в онлайн-режиме выступил на тему "Война за Карабах и российско-украинская война: общие цели, опыт, капкан аналогий".

Эксперт Центра ближневосточных исследований Вера Константинова в свою очередь рассказала о сотрудничестве между Украиной и Азербайджаном в рамках международных организаций. По ее словам, одно из важных направлений внешней политики Украины и Азербайджана - отстаивание норм международного права и территориальной целостности государства, и это тот важный аспект, в котором наши страны могут объединить свои усилия во внешней дипломатии. "Для нас важен опыт Азербайджана в восстановлении деоккупированных территорий, в частности, разминировании территорий. Также важной задачей в рамках международных площадок является донесение до мировой общественности информации о военных преступлениях", — отметила Вера Константинова.

По словам азербайджанского эксперта в сфере транспорта и логистики Рауфа Агамирзаева, в условиях блокирования транспортных путей Россией, в настоящее время идут попытки поиска альтернативных возможностей для обеспечения логистики между Украиной и Азербайджаном. Как отмечает эксперт, одно из таких решений - это открытие в марте 2023 года авиасообщения между Баку и Кишиневом. "Есть авиасообщения Баку с Варшавой и Будапештом, но эти рейсы неудобны из-за визового режима для азербайджанцев. И рейс Баку—Кишинев облегчит возможность добраться из Украины в Азербайджан и наоборот",- сказал он, добавив, что после вторжения России в Украине перекрыты все традиционные маршруты, в том числе автомобильные дороги, авиасообщения, блокированы черноморские порты. "Украина перенаправляет транспортные потоки с портов на ж/д перевозки. Открываются дополнительные пограничные пункты на границе с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Возможно, именно на них будет акцент в поиске новых транспортных путей между Украиной и Азербайджаном", — отметил эксперт.

Аналитик, журналист Общественного телевидения Азербайджана Гейдар Мирза в онлайн режиме подробно рассказал о сотрудничестве между Украиной и Азербайджаном в сфере медиа и журналистики. По его словам, связи между украинскими и азербайджанскими представителями СМИ активизировались во время Второй карабахской войны. По его словам, необходимо развивать площадки для сотрудничества и коммуникации как между экспертами Украины и Азербайджана, так и между журналистами.