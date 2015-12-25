В Киеве отметил День солидарности азербайджанцев мира - ФОТО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве состоялся торжественный прием по случаю предстоящего Дня солидарности азербайджанцев мира, устроенный Ассамблеей национальностей Украины (АНУ) и Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ).

Как сообщает Report, официальную часть мероприятия праздничными поздравлениями и теплыми пожеланиями открыл председатель АНУ и руководитель ОКАУ Ровшан Тагиев.

Затем выступили временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев и официальный представитель Госкомдиаспоры Азербайджана Руслан Гулиев.

В своих выступлениях один из лидеров нашей диаспоры в Украине, азербайджанский дипломат и представитель профильного комитета подчеркнули роль и значимость Дня солидарности азербайджанцев мира, рассказали о глубоких экономических, социальных и гуманитарных реформах, последовательной и системной политике Президента Ильхама Алиева по выведению Азербайджана на передовые позиции в мире, довели до украинской общественности правду об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, отметили грандиозный успехе первых Европейских игр в Баку.

В свою очередь, тему успешной внутренней и внешней политики Азербайджана, стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном в своих выступлениях продолжили народные депутаты Украины Максим Курячий, Сергей Тарута, Сергей Рудик, Сергей Мельничук, заместитель министра культуры Украины Андрей Витренко, заместитель главы НОК Равиль Сафиулин, депутат Киевского городского совета Павел Тесленко, советник губернатора Черкасской области Украины Юрий Поднебесный и другие.

Украинская сторона искренне поздравила наших соотечественников не только с Днем солидарности азербайджанцев мира, но и с Днем рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, пожелав нашему народу и главе Азербайджанского государства доброго здоровья, мира, счастья и процветания.

Затем состоялся концерт с участием руководителя Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, народного артиста Украины Гурбана Аббасова и квартета классической музыки.

Гостям приема также были предложены блюда азербайджанской, украинской и европейской кухонь.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана, представители политического истеблишмента Украины, народные депутаты страны, депутаты Киевского городского совета, представители культурьных и деловых кругов, активисты азербайджанской диаспоры и другие.