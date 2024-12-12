В Грузии почтили память Гейдара Алиева

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

В Грузии почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, сотрудники посольства, председатель правления Объединения азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов, руководство и сотрудники представительства SOCAR в Грузии возложили венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси и почтили его светлую память.

Затем были посещены мемориальная доска великого лидера на берегу Куры и памятник в городе Рустави.

Отметим, что в связи с 21-й годовщиной со дня смерти Гейдара Алиева в различных регионах Грузии организованы памятные мероприятия, выставки и круглые столы.