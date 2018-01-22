В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом компании LUKoil

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании LUKoil Вагитом Алекперовым.

Как передает Report, на встрече обсуждалась успешная деятельность компании LUKoil в Азербайджане. Было отмечено, что эта компания уже более 20 лет вкладывает инвестиции в нашу страну.

Было подчеркнуто успешное развитие связей между LUKoil и SOCAR, состоялся обмен мнениями по направлениям дальнейшего сотрудничества.