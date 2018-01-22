В Давосе сегодня откроется Всемирный экономический форум

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском Давосе cостоится открытие 48-ого Всемирного экономического форума.

Как сообщает Report, в этом году форум будет посвящен "поиску путей подтверждения международного сотрудничества по важнейшим общим интересам".

Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. Ключевыми темами форума станут международная безопасность, окружающая среда и глобальная экономика.

Согласно программе форума, президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января выступит на форуме в рамках панели под названием "Стратегический взгляд -Евразия" ( Strategic Outlook – Eurasia).

Также ожидается участие на мероприятии президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Его также посетит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Форум завершит работу 26 января.