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    В Давосе сегодня откроется Всемирный экономический форум

    Президент Азербайджана выступит на форуме 23 января

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в швейцарском Давосе cостоится открытие 48-ого Всемирного экономического форума.

    Как сообщает Report, в этом году  форум будет посвящен "поиску путей подтверждения международного сотрудничества по важнейшим общим интересам". 

    Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. Ключевыми темами форума станут международная безопасность, окружающая среда и глобальная экономика.

    Согласно программе форума, президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 января выступит на форуме в рамках панели под названием "Стратегический взгляд -Евразия" ( Strategic Outlook – Eurasia).

    Также ожидается участие на мероприятии  президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

    Его также посетит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

    Форум завершит работу 26 января. 

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