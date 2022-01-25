О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство: Азербайджан и Австралию связывают дружественные отношения

Посольство: Азербайджан и Австралию связывают дружественные отношения Новый посол Австралии в Турции и Азербайджане вручит свои верительные грамоты в начале 2022 года
Внешняя политика
25 января 2022 г. 11:40
Посольство: Азербайджан и Австралию связывают дружественные отношения

Новый посол Австралии в Турции и Азербайджане вручит свои верительные грамоты в начале 2022 года. Об этом Report сообщили в посольстве Австралии в Анкаре.

“Что касается сотрудничества, Австралия и Азербайджан продолжили укреплять свои двусторонние отношения в 2021 году, когда бывший посол Австралии посетил Баку в мае 2021 года”, - заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что Азербайджан и Австралию связывают дружественные двусторонние отношения. Страны сотрудничают в вопросах, представляющих взаимный интерес в рамках международных организаций.

Азербайджан и Австралия осуществляют сотрудничество в таких сферах, как строительство, туризм, сельское хозяйство, финансы, недвижимость, инвестиции, ИКТ, нефтегазовая сфера. В Австралии действует Ассоциация дружбы Азербайджан - Австралия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Embassy: Azerbaijan and Australia retain friendly relations
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: “Avstraliya və Azərbaycanı dostluq münasibətləri birləşdirir”

Самое читаемое

Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
Рамиз Мехтиев прокомментировал ряд неприятных инцидентов в Институте истории
19 января 2022 г. 23:41
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Президент Азербайджана открыл памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
ФотоПрезидент Азербайджана открыл памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
18 января 2022 г. 20:50
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения
19 января 2022 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi