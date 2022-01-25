Посольство: Азербайджан и Австралию связывают дружественные отношения

Новый посол Австралии в Турции и Азербайджане вручит свои верительные грамоты в начале 2022 года

Новый посол Австралии в Турции и Азербайджане вручит свои верительные грамоты в начале 2022 года. Об этом Report сообщили в посольстве Австралии в Анкаре.

“Что касается сотрудничества, Австралия и Азербайджан продолжили укреплять свои двусторонние отношения в 2021 году, когда бывший посол Австралии посетил Баку в мае 2021 года”, - заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что Азербайджан и Австралию связывают дружественные двусторонние отношения. Страны сотрудничают в вопросах, представляющих взаимный интерес в рамках международных организаций.

Азербайджан и Австралия осуществляют сотрудничество в таких сферах, как строительство, туризм, сельское хозяйство, финансы, недвижимость, инвестиции, ИКТ, нефтегазовая сфера. В Австралии действует Ассоциация дружбы Азербайджан - Австралия.