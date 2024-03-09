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В Баку стартовал второй день международной конференции по борьбе с исламофобией

В Баку стартовал второй день международной конференции по борьбе с исламофобией В Баку стартовал второй день международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 10:19
В Баку стартовал второй день международной конференции по борьбе с исламофобией

В Баку стартовал второй день международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Как сообщает Report, двухдневная конференция, посвященная Международному дню борьбы с исламофобией, организована совместно Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В конференции принимают участие более 130 ученых из 30 стран мира, эксперты международных организаций, представители духовенства и неправительственных организаций.

В рамках конференции участники мероприятия также поедут в Шушу.

Международный день борьбы с исламофобией отмечается 15 марта. Впервые решение о его учреждении было принято на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое прошло в городе Ниамей Республики Нигер 27-28 ноября 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda islamofobiya ilə mübarizəyə dair beynəlxalq konfransın ikinci günü işə başlayıb

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