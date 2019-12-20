В Баку состоялся второй диалог по безопасности между Азербайджаном и ЕС

Второй раунд диалога по вопросам безопасности между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном состоялся 19 декабря в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу делегации ЕС в Азербайджане, участники провели обмен мнениями по актуальным вопросам политики и безопасности, представляющим взаимный интерес.

В частности, были обсуждены разрешение конфликтов и урегулирование кризисов, угрозы и вызовы региональной и международной безопасности, а также возможности практического сотрудничества.

Делегации подтвердили свою приверженность нормам и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте, и подчеркнули важность строгого соблюдения этих принципов.

Делегация ЕС подтвердила позицию, высказанную ранее высокопоставленными должностными лицами ЕС, в частности президентом Европейского совета Дональдом Туском и верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности/ вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини в вопросе поддержки ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитета Азербайджана.

Была подтверждена важность Южного газового коридора в диверсификации поставок энергоносителей на европейские рынки, в частности, в свете недавнего открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) и предстоящего завершения Трансадриатического газопровода (TAP). Делегация ЕС высоко оценила вклад, который Азербайджанская Республика вносит в энергетическую безопасность Европы.

Стороны подчеркнули необходимость завершения переговоров по проекту нового соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Делегации договорились продолжить диалог по вопросам безопасности и провести следующий раунд диалога по безопасности во второй половине 2020 года в Брюсселе.