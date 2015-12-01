Посол: Между Азербайджаном и Румынией существует стратегическое сотрудничество

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю Национального дня Румынии.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения гимнов Азербайджана и Румынии.

Затем минутой молчания была почтена память жертв трагедии в ночном клубе в Бухаресте, а также жертв терактов в Бейруте, Париже и Мали.

Выступая на мероприятии, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану рассказал об истории этого значимого дня в истории Румынии. Кроме того, посол отметил современные вызовы в области мировой безопасности, а также приверженность страны в решении этих вызовов.

Говоря о двусторонних отношениях, Д.К.Чобану сказал, что между странами существует стратегическое сотрудничество, добавив, что Румыния была второй страной, признавшей независимость Азербайджана.

Затронув экономические связи, дипломат в своей речи отметил, что товарооборот между странами увеличивается уже 3 года подряд. По его словам, эта динамика сохранится и в этом году.

Д.К.Чобану также отметил роль посольства в укреплении отношений между НАТО и Азербайджаном.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев поздравил от имени азербайджанского народа посла Румынии по случаю национального праздника. Он отметил исторические связи между странами, а также приверженность двух стран в обеспечении энергетической безопасности. В этом плане министр отметил реализацию ряда совместных проектов в энергетической сфере.