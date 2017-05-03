Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю национального дня Польши.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое началось с исполнения государственных гимнов Польши и Азербайджана, присутствовали послы зарубежных стран, общественные и политические деятели Азербайджана, проживающие в Баку поляки.

Выступивший на мероприятии посол Польши в Азербайджане Марек Цалка сказал, что за свою историю Польша прошла сложный путь и сейчас сталкивается с различными вызовами, такими как гибридные вызовы. Он выразил уверенность, что страна как и раньше сможет преодолеть трудности.

В свою очередь, выступивший на мероприятии от имени правительства Азербайджана замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов поздравил посла и народ Польши с национальным праздником, пожелал Польше развития и процветания. Замминистра сказал, что в этом году две страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и за эти 25 лет страны смогли довести отношения до уровня стратегических. Х. Халафов также сказал, что Польша всегда поддерживала Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Замминистра также сообщил, что в июне президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Польшу с официальным визитом и выразил надежду, что этот визит придаст импульс двусторонним отношениям.

В конце гостям представили образцы национальной кухни Польши.