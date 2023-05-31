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В Баку состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Пакистана

В Баку состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Пакистана 31 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 19:24
В Баку состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Пакистана

31 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что со стороны Азербайджана делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, со стороны Пакистана - первый заместитель министра иностранных дел Асад Маджид Хан.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области экономики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики, туризма и других сферах.

На встрече между сторонами также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества, региональным вопросам и другим интересующим темам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan və Pakistan XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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