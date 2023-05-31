В Баку состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Пакистана

31 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана.

31 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что со стороны Азербайджана делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, со стороны Пакистана - первый заместитель министра иностранных дел Асад Маджид Хан.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области экономики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики, туризма и других сферах.

На встрече между сторонами также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества, региональным вопросам и другим интересующим темам.