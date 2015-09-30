В Баку состоялась международная конференция, посвященная политике нейтралитета Туркменистана

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась международная научная конференция на тему "Нейтралитет Туркменистана: новая эпоха в миротворческой истории человечества", организованная посольством Туркменистана в Азербайджане.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол Туркменистана в Азербайджане Тойли Комеков отметил, что 2015 год был объявлен "Годом нейтралитета и мира" в Туркменистане.

Кроме того, посол сообщил об издании очередной книги посольства, посвященной политике нейтралитета Туркменистана. Каждая глава книги начинается со слов президента страны Гурбангулы Бердымухаммедова, отражающие суть всех cеми глав книги: "Сегодня мировое сообщество является свидетелем того, что под руководством лидера Туркменистана возросший внешнеполитический ресурс нейтралитета страны максимально задействован в качестве политико-дипломатического инструментария для достижения мира".

Выступивший на мероприятии глава Центра Стратегических Исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов отметил важность изучения соседних стран наряду с ведущими государствами мира.

В своем выступлении Ф.Мамедов также коснулся нагорно-карабахского конфликта. Он выразил сожаление, что 4 резолюции ООН в связи с нагорно-карабахским конфликтом не были выполнены Арменией, а страны, заявляющие о важности соблюдения территориальной целостности ничего не делают, чтобы надавить на агрессора.

Посол по особым поручениям МИД Туркменистана Сапар Бердыниязов в своем выступлении акцентировал внимание на экономическом развитии Туркменистана, отметив, что страна реализует ряд железнодорожных проектов, а также проводит расширение порта Туркменбаши, что позволит увеличить грузопотоки из Туркменистана в Европу, в том числе через Азербайджан и Грузию.

Выступившие на мероприятии ректор института международных отношений Туркменистана Баба Заиров и проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде также отметили важность книги для изучения политики нейтралитета Туркменистана.