Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоится региональная конференция послов Великобритании. Как сообщает Report, для участия в конференции в Баку сегодня прибудет директор по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Мартин Харрис.

Как ожидается, в ходе конференции аккредитованные в странах региона послы Соединенного Королевства обсудят наиболее актуальные вопросы, в том числе предстоящий в этом месяце в Брюсселе саммит Восточного партнерства.

Программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

Пятый саммит Восточного партнерства состоится 24 ноября в Брюсселе.