В Баку пройдет международная конференция, посвященная колониальному острову Сен-Мартен

18:30

В Баку по инициативе Бакинской инициативной группы пройдет международная конференция, посвященная острову Сен-Мартен, находящемуся под колониальным господством Франции и Нидерландов.

Как сообщает Report, в конференции "Французский и голландский колониализм на Сен-Мартене – один остров, один народ, одна судьба" примут участие представители народа Сен-Мартена, борющегося против колониализма и стремящегося к свободе, а также руководители организаций, выступающих против колониализма, члены парламента, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты по деколонизации и исследователи.

На конференции будут обсуждаться борьба, которую ведет народ Сен-Мартена за освобождение от колониализма Франции и Нидерландов, работа по внесению этой проблемы в повестку дня соответствующих международных организаций, а также международные правовые механизмы.

Отметим, что остров Сен-Мартен отличается от других колоний своими особенностями как в колониальный период, так и после него. Остров был колонизирован как Францией, так и Нидерландами и разделен между этими двумя государствами с 1648 года. Французская часть острова называется Сен-Мартен, а нидерландская часть - Синт-Мартен. Эти две империи сделали системы управления, культуры и права острова зависимыми от себя.

Колониальное наследие на острове продолжает сохранять влияние в экономической и политической сферах. Сильное влияние Франции и Нидерландов создает препятствия для попыток народа Сен-Мартена определить свою судьбу.

Отметим, что это мероприятие, которое пройдет в Баку, послужит платформой для призыва к международной поддержке независимого определения народом Сен-Мартена своего будущего.