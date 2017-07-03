В Баку пройдет международная конференция по вопросу Иерусалима

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Международная конференция по вопросу Иерусалима (Кудса) пройдет в Баку 20-21 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, конференция организована Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС), Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, а также правительством Азербайджана.

В работе конференции ожидается участие официальных лиц Государства Палестина, ряда других арабских стран.