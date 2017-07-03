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    В Баку пройдет международная конференция по вопросу Иерусалима

    Конференция организована ОИС, Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Международная конференция по вопросу Иерусалима (Кудса) пройдет в Баку  20-21 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, конференция организована Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС), Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, а также правительством Азербайджана.

    В работе конференции ожидается участие официальных лиц  Государства Палестина, ряда других арабских стран.

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