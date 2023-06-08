В Баку проходит заседание Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ

В Баку проходит 86-е заседание Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ).

В Баку проходит 86-е заседание Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Report, в заседании помимо делегации Азербайджанской Республики, также принимают участие представители пограничных служб России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Армении, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ и других институтов Содружества.

Участники заседания обсудят ситуацию на внешних границах государств-участников СНГ и тенденции ее развития, проводимые в 2023 году и планируемые на 2024 год совместные операции по пресечению противоправной деятельности на внешних границах стран Содружества. На повестке нынешней встречи организация очередного, 87-го заседания Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.

В рамках мероприятия пройдут двусторонние встречи между делегациями, стороны обсудят представляющие взаимный интерес вопросы и узнают о деятельности структурных подразделений Государственной пограничной службы Азербайджана.