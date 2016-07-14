В Баку проходит встреча президентов Азербайджана и Украины

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит встречу с находящимся в Баку с официальным визитом президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", после встречи двух президентов "один на один" под их председательством состоится 5-е заседание Совета президентов Азербайджана и Украины, по результатам которого запланировано подписание двусторонних документов.

В частности, ожидается подписание протокола 5-го заседания Совета президентов Азербайджана и Украины, документа о взаимодействии между таможенными органами двух стран в сфере борьбы с таможенными нарушениями при перевозке товаров на воздушном транспорте, а также программы сотрудничества в сфере культуры и искусства на 2016-2020 гг. между министерствами культуры двух стран.

После подписания документов лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.