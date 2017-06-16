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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Баку проходит международная конференция "Южный Кавказ на международной арене: Сотрудничество в регионе и вокруг", организованная Центром стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Азербайджана и приуроченная к 5-летию журнала "Caucasus International".

Как сообщает Report, выступивший директор ЦСИ Фархад Мамедов рассказал об истории создания журнала и его важности для учёных и аналитиков, специализирующихся на изучении Южного Кавказа.

Ф. Мамедов также рассказал о ситуации в регионе и конфликтах, которые повлекли за собой закрытие границ между соседствующими странами. Говоря о нагорно-карабахском конфликте, глава ЦСИ сказал, что основной опасностью для стабильности в регионе является армяно-азербайджанский конфликт и тот факт, что переговоры с участием стран - сопредседателей МГ ОБСЕ не дают результатов.

Глава политического отдела представительства Евросоюза в Азербайджане Денис Даниилидис заявил о крепких связях между ЕС и Азербайджаном по многим сферам и напомнил о визитах, совершенных в последнее время между двумя сторонами: "Мы уже лучше понимаем друг друга как стороны. ЕС продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана в этом регионе".

Далее состоялись панельные обсуждения, на которых выступили эксперты и политологи из России, Грузии, Китая, Ирана, Казахстана и др.