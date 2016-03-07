Посол Румынии: Азербайджан является очень важным и ценным партнером НАТО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку проходит международная конференция "Варшавский саммит НАТО-2016: Возможности и ожидания".

Как сообщает Report, конференция организована посольством Румынии в Азербайджане в рамках мандата контактного посольства НАТО в Азербайджане, а также Институтом прав человека Академии наук Азербайджана.

Открывая конференцию, посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану заявил, что Румыния активно поддерживает Азербайджан в расширении отношений с европейскими и евроатлантическими институтами.

Он подчеркнул, что Баку является очень важным и ценным партнером североатлантического альянса: "Такие партнеры как Азербайджан являются ключом успеха НАТО. Сегодня Восточное партнерство становится более важным для евроатлантической безопасности. Мы сталкиваемся со сложными вызовами и на Варшавском саммите будут обсуждены шаги для их преодоления".

В своей речи Д.К.Чобану также отметил важную роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы. Он также заявил, что тесное сотрудничество между НАТО и Азербайджаном взаимовыгодны для стабильности обширного черноморско-каспийского региона".

На мероприятии принимают участие послы и военные атташе посольств стран НАТО в Баку, общественные деятели и др.

Выступившие на конференции директор Института прав человека Айтен Мустафаева, старший советник отдела по внешним связям Администрации президента Эльмар Гусейнов, представитель МИД Азербайджана Гая Мамедов, глава контактного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью и другие участники поделились своими мнениями по поводу предстоящего саммита НАТО, а также обсудили перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и североатлантическим альянсом.

Отметим, что Варшавский саммит НАТО пройдет в июле 2016 года.