    В Баку представят ​​документ UN-HABITAT с правилами по созданию "умных городов"

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 13:16
    В Баку представят ​​документ UN-HABITAT с правилами по созданию умных городов

    Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) представит в Баку документ с правилами по "умным городам".

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

    По его словам, Азербайджан давно проводит реформы в сфере градостроительства и одновременно стремится внести вклад в международную повестку дня:

    "Азербайджан выдвинул инициативу правил по "умным городам", ориентированным на человека, Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и выделил двух специалистов в экспертную группу, участвующую в подготовке этого документа. Подготовка документа уже завершена, его презентация и обсуждение состоятся в Баку".

    Гулиев отметил, что он был избран сопредседателем группы по разработке "дорожной карты в области достойное жилье для всех" при межправительственной группе, действующей при UN-HABITAT:

    "Азербайджан также постарается внести вклад в этот процесс. Мы также поделимся нашим опытом системного планирования, восстановления и реконструкции городов на освобожденных от оккупации территориях".

    UN-HABITAT-ın insan mərkəzli "ağıllı şəhərlər" üzrə qaydalar sənədi Bakıda təqdim olunacaq

