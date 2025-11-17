В Баку представят ​​документ UN-HABITAT с правилами по созданию "умных городов"

Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) представит в Баку документ с правилами по "умным городам".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

По его словам, Азербайджан давно проводит реформы в сфере градостроительства и одновременно стремится внести вклад в международную повестку дня:

"Азербайджан выдвинул инициативу правил по "умным городам", ориентированным на человека, Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и выделил двух специалистов в экспертную группу, участвующую в подготовке этого документа. Подготовка документа уже завершена, его презентация и обсуждение состоятся в Баку".

Гулиев отметил, что он был избран сопредседателем группы по разработке "дорожной карты в области достойное жилье для всех" при межправительственной группе, действующей при UN-HABITAT:

"Азербайджан также постарается внести вклад в этот процесс. Мы также поделимся нашим опытом системного планирования, восстановления и реконструкции городов на освобожденных от оккупации территориях".