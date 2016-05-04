Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку отметили национальный праздник Польши - День Конституции.

Как сообщает Report, в связи с этим был организован официальный прием, на котором участвовали послы зарубежных стран, аккредитованных в Баку, общественные деятели и депутаты Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Польши в Азербайджане Марек Цалка рассказал об истории принятия Конституции Польши и о важности этого дня для страны.

Говоря об азербайджано-польских отношениях, М.Цалка сказал, что эти отношения успешно развиваются во многих сферах. В этом плане он отметил важность совершаемых между странами взаимных визитов. Затронув экономический аспект отношений, М.Цалка сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами составил 97 млн. долларов.

В свою очередь, выступивший на мероприятии замминистра транспорта Азербайджана Муса Панахов поздравил от имени правительства Азербайджана посла и весь польский народ с национальным праздником, пожелал народу Польши счастья и процветания.