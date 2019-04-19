В Баку откроется избирательный участок в связи с внеочередными президентскими выборами в Казахстане

В связи с проведением 9 июня 2019 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан при посольстве Казахстана в Азербайджане образован избирательный участок № 262, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства.

Избирательный участок будет открыт по адресу г.Баку, район Хатаи, ул. Наджафгулу Рафиева, 14.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», голосование будет проведено с 07.00 до 20.00 ч. по бакинскому времени.

Гражданам Республики Казахстан, которые будут находиться на территории Азербайджана в день выборов, необходимо заблаговременно зарегистрироваться в вышеуказанном избирательном участке для голосования.

В день выборов необходимо иметь при себе паспорт гражданина Республики Казахстан.